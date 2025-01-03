Республиканцу достался руководящий пост в Meta

Республиканец Джоэл Каплан займет пост руководителя по международным отношениям в компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), пишет газета Wall Street Journal.

«Компания Meta Platforms заменяет... Ника Клегга на его заместителя-республиканца Джоэла Каплана», — сказано в публикации.

Каплан был помощником 43-го президента США республиканца Джорджа Буша — младшего, с 2011 года работает в Meta.

Республиканец сменит на посту главы корпорации по международным отношениям Ника Клегга, который в 2010–2015 годах был заместителем премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Клегг ранее был главной британской партии «Либеральные демократы», в 2018-м пришел в Meta, а с 2022 года входит в ее руководство.

Клегг считает, что Каплан — «правильный человек на правильной должности в правильное время».

Глава Meta Марк Цукерберг, в свою очередь, отметил богатый профессиональный опыт Каплана и понимание им политики компании.

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