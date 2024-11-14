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Еврокомиссия оштрафовала владельца Facebook на €800 млн

ЕК оштрафовала Meta почти на €800 млн за нарушение правил конкуренции в рекламе

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала корпорацию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) почти на €800 млн за нарушение правил конкуренции в рекламе на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Еврокомиссия оштрафовала на €797,72 миллиона Meta за нарушение правил Евросоюза в области антимонопольных практик», — говорится в документе.

По данным ЕК, компания привязала онлайн-сервис Marketplace к собственной социальной сети Facebook. Таким образом, Meta навязала в одностороннем порядке несправедливые торговые условия другим поставщикам услуг по публикации онлайн-объявлений, размещающим рекламу на ее платформах.

Антимонопольное расследование ЕС в отношении Meta было начато в 2019 году из-за обвинений конкурентов, что Facebook злоупотребляет доминирующим положением, предлагая бесплатные услуги и получая прибыль от сбора данных. Представители Meta заявляли, что их продукты полностью соответствуют требованиям закона о цифровых рынках ЕС.

Ранее в России оштрафовали Apple на 3,6 млн рублей.

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