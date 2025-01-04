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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 22 голов

Овечкин забил «Рейнджерс» и сократил отставание от Гретцки до 22 голов
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Patrick Smith/Getty Images

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройта».

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Вашингтона». Овечкин отличился на 51-й минуте — его гол стал пятым для команды. Также он ассистировал канадцу Тому Уилсону, который забросил седьмую шайбу «Кэпиталз» в пустые ворота.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин очков набрать не сумел, а вратарь Сергей Бобровский пропускал матч из-за травмы нижней части тела.

29 декабря Овечкин обновил собственный рекорд в НХЛ по голам в пустые ворота во время матча регулярного чемпионата лиги против «Торонто Мэйпл Лифс».

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявлял, что он и Уэйн Гретцки будут сопровождать Овечкина, когда до «вечного» снайперского рекорда в НХЛ останется четыре шайбы.

Ранее лучший хоккеист XXI века повторил достижение Овечкина.

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