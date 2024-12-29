Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Овечкин в матче с «Торонто» обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил собственный рекорд в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота во время матча регулярного чемпионата против »Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу «столичных». Овечкин поразил ворота соперников на 57-й минуте игры, его ассистентами выступили Алексей Протас и Пьер-Люк Дюбуа.

Эта шайба стала 60-й для 39-летнего российского хоккеиста, заброшенной в пустые ворота, что помогло ему обновить свой же исторический рекорд лиги по этому показателю. На втором месте в этом списке идет Уэйн Гретцки, который оформил 56 таких голов.

Матч с «Торонто» стал первым для Овечкина после восстановления от перелома малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 869 голов, отставание составляет 25 шайб. В текущем сезоне он оформил 16 голов.

Ранее Овечкин оценил свою форму после травмы.