Лучший хоккеист XXI века повторил достижение Овечкина

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби повторил редкое достижение россиянина Александра Овечкина.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз» (2:3, по буллитам) канадец отметился забитой шайбой и стал вторым действующим игроком лиги, который смог забить по 30 голов в ворота шести и более разных команд. Подобное достижение прежде покорилось только Овечкину — на его счету 13 команд, которым он забивал 30 и более шайб.

Ранее Кросби обогнал Овечкина в списке лучших хоккеистов XXI века.

В турнирной таблице Западной конференции НХЛ «Питтсбург» занимает девятое место, набрав 40 очков за 40 матчей. «Флорида» идет четвертой — у них 50 баллов за 40 игр. Лидирует в конференции «Вашингтон». У команды Овечкина 53 очка за 38 матчей.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Овечкин обратился к своим фанатам.