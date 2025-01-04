Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лучший хоккеист XXI века повторил достижение Овечкина

Кросби повторил достижение Овечкина, забив 30 шайб в ворота разных команд
close
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби повторил редкое достижение россиянина Александра Овечкина.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз» (2:3, по буллитам) канадец отметился забитой шайбой и стал вторым действующим игроком лиги, который смог забить по 30 голов в ворота шести и более разных команд. Подобное достижение прежде покорилось только Овечкину — на его счету 13 команд, которым он забивал 30 и более шайб.

Ранее Кросби обогнал Овечкина в списке лучших хоккеистов XXI века.

В турнирной таблице Западной конференции НХЛ «Питтсбург» занимает девятое место, набрав 40 очков за 40 матчей. «Флорида» идет четвертой — у них 50 баллов за 40 игр. Лидирует в конференции «Вашингтон». У команды Овечкина 53 очка за 38 матчей.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Овечкин обратился к своим фанатам.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами