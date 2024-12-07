Гретцки будет сопровождать Овечкина, когда до его рекорда останется четыре гола

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что он и Уэйн Гретцки будут сопровождать российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, когда до «вечного» снайперского рекорда в НХЛ останется четыре шайбы. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Гретцки и Беттмен будут рядом с Овечкиным с того момента, когда он забьет 890-ю шайбу в НХЛ.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

Ранее «Вашингтон» без Овечкина победил в матче НХЛ.