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Винисиус может получить дисквалификацию за удаление в игре чемпионата Испании

Винисиуса могут дисквалифицировать на 12 матчей за удаление в игре с «Валенсией»
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Violeta Santos Moura/Reuters

Бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса могут дисквалифицировать на срок до 12 матчей за удаление в игре чемпионата Испании против «Валенсии». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник отмечает, что с большой долей вероятности Винисиуса отстранят на четыре встречи. Однако, согласно регламенту лиги, агрессивное поведение без попытки сыграть в мяч наказывается дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

Ранее бразилец извинился за свое удаление.

На 79-й минуте при счете 0:1 бразилец получил прямую красную карточку за толчок вратаря соперника Столе Димитриевски. Однако в оставшееся время команде удалось забить дважды и победить 2:1.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» вышел на первое место — в активе команды 43 балла после 19 встреч. У ближайшего преследователя «Атлетико» 41 очко, однако они имеют игру в запасе.

Ранее сообщалось о том, что Арсен Захарян может сыграть в матче Кубка Испании.

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