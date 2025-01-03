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Захарян может сыграть в матче Кубка Испании

Захарян готов сыграть в матче Кубка Испании с «Понферрадиной»
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Daisuke Nakashima/Global Look Press

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян готов сыграть в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Понферрадины». Слова пресс-службы клуба приводит «Матч ТВ».

«Захарян тренируется в общей группе со всеми и без ограничений. Он готов сыграть с «Понферрадиной» в воскресенье. Однако завтра состоится тренировка, после которой тренер огласит состав на игру», — заявили в клубе.

Захарян получил травму лодыжки на тренировке 17 июля.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Полузащитник сыграл в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

Ранее агент Захаряна рассказал, вернется ли футболист в Россию.

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