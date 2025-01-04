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Самый дорогой футболист мира извинился за удаление

Винисиус извинился за удаление в матче чемпионата Испании против «Валенсии»
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Juan Medina/Reuters

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус извинился за удаление в матче 12‑го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Извините и спасибо, команда», — заявил Винисиус.

На 79-й минуте при счете 0:1 бразилец получил прямую красную карточку за толчок вратаря соперника Столе Димитриевски. Однако в оставшееся время команде удалось забить дважды и победить 2:1.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» вышел на первое место — в активе команды 43 балла после 19 встреч. У ближайшего преследователя «Атлетико» 41 очко, однако они имеют игру в запасе.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Денис Глушаков заявил о деградации российского футбола с 2022 года.

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