Российский финал на турнире в Брисбене не состоится

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене, проиграв первой ракетке мира, представительнице Белоруссии Арине Соболенко.

Встреча, которая продолжалась продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась со счетом 3:6, 2:6. В активе Андреевой два эйса и четыре двойных ошибки, а также ни одного реализованного брейк-поинта из восьми. Соболенко выполнила три подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из пяти.

В финальной встрече Соболенко сыграет против россиянки Полины Кудерметовой, которая обыграла украинку Ангелину Калинину — 6:4, 6:3.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российского теннисиста отстранили на два года за употребление мельдония.