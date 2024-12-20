Российского теннисиста отстранили на два года за употребление мельдония

Российский теннисист Даниил Савельев отстранен на два года за употребление мельдония, передает «Советский спорт» со ссылкой на организацию, занимающуюся противодействием негативным тенденциям в теннисе (ITIA).
«Савельев признался в приеме таблеток мельдония, перепутав семейные лекарства с добавками похожего вида. Все факторы были проверены независимым научным экспертом. Они признаны правдоподобными», — говорится в сообщении.
Допинг-проба была взята у Савельева в начале июля 2024 года во время турнира Международной теннисной федерации (ITF) в Южной Африке.
Спортсмен не предпринял попыток обжаловать данное решение об отстранении, которое действует с 20 августа.
Ранее бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников после информации о допинговом деле представительницы Польши Иги Швентек призвал пожизненно отстранять спортсменов за нарушение антидопинговых правил.
Ранее на антидопинговое агентство США подали в суд.