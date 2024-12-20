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Российского теннисиста отстранили на два года за употребление мельдония

Теннисист Савельев отстранен на два года за употребление мельдония
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РИА Новости

Российский теннисист Даниил Савельев отстранен на два года за употребление мельдония, передает «Советский спорт» со ссылкой на организацию, занимающуюся противодействием негативным тенденциям в теннисе (ITIA).

«Савельев признался в приеме таблеток мельдония, перепутав семейные лекарства с добавками похожего вида. Все факторы были проверены независимым научным экспертом. Они признаны правдоподобными», — говорится в сообщении.

Допинг-проба была взята у Савельева в начале июля 2024 года во время турнира Международной теннисной федерации (ITF) в Южной Африке.

Спортсмен не предпринял попыток обжаловать данное решение об отстранении, которое действует с 20 августа.

Ранее бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников после информации о допинговом деле представительницы Польши Иги Швентек призвал пожизненно отстранять спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

Ранее на антидопинговое агентство США подали в суд.

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