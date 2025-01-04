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Российская теннисистка обыграла украинку и вышла в финал турнира в Брисбене

Кудерметова обыграла украинку Калинину и вышла в финал турнира в Брисбене
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Patrick Dancel/IPA Sport/Global Look Press

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене, обыграв представительницу Украины Ангелину Калинину.

Встреча, которая продолжалась продолжалась 1 час 21 минуту, завершилась со счетом 6:4, 6:3. В активе Кудерметовой шесть эйсов и семь двойных ошибок, а также три реализованных брейк-поинта из трех. Калинина выполнила две подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-поинт из пяти.

В финальной встрече Кудерметова сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Мирра Андреева (Россия). «Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее украинскую теннисистку после победы над россиянкой заставили сменить форму.

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