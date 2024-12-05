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Украинскую теннисистку после победы над россиянкой заставили сменить форму

WTA заставила украинку Олейникову сменить форму из-за рекламы в поддержку ВСУ

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oleksandraoliynykova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женская теннисная ассоциаций (WTA) заставила украинскую теннисистку Александру Олейникову сменить игровую форму из-за символики в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила сама спортсменка на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одежду теннисистки был нанесен адрес сайта для сбора средств на закупку дронов для ВСУ.

«Никаких обоснованных причин для такого решения нет, так как наш проект не является политическим. Мы не поставляем оружие (беспилотники, несмотря на их военное применение, не являются оружием). Более того, мы не являемся благотворительной организацией, сайт является моей личной собственностью», — сообщила Олейникова.

Спортсменку попросили сменить форму после того, как на турнире серии WTA-125 она победила представительницу России Алевтину Ибрагимову. Поединок завершился с результатом 6:4, 6:0.

Представители России допущены до участия в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. При этом теннисисты отстранены от командных турниров под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). На летние Олимпийские игры — 2024 в Париже отправились 15 атлетов, семь из которых — теннисисты. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.

Ранее жену белорусского теннисиста обокрали в Санкт-Петербурге.

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