17-летний вундеркинд из России сражается с первой ракеткой мира. LIVE

Вроде бы на подачах Соболенко была борьба, а Андреева свои брала уверенно, но стоило лишь в одном гейме дать слабину, как партия ушла к первой ракетке мира — 1-0.
Соболенко вышла подавать на сет, и гейм получился опять затяжным. Белоруска вела его, но все равно все пришло к больше-меньше, где Андреева отыграла два сетбола, сама не использовала брейк-пойнт, а затем все же проиграла партию — 6:3.
Сразу не пошел гейм на своей подаче у Андреевой: 0:15, 15:15, 15:40 и затем сразу же реализовала брейк Соболенко — 5:3. Особенно обидно, что все это было на невынужденных ошибках россиянки.
Аутом Андреевой по ширине из обороны заканчивается еще один затяжной гейм на подаче Соболенко — 4:3.
Завязывается обоюдоострый розыгрыш после второй подачи, и в итоге Соболенко забивает виннерс в угол — больше.
Нет первой подачи. Но как со второй играет Арина! Выбивает из корта, затем попадает в самую заднюю линию и в итоге забивает на вылет в другой угол — 40:40.
Соболенко входит в корт с подачи, но Мирра делает блестящую свечку, а потом обратным кроссом забивает на вылет, после неуверенного смэша белоруски — 30:40, брейк-пойнт.
Очень глубокий прием Мирры ставит ее в атакующее положение, но Арина сначала выравнивает игру, а затем кроссом слева пробивает в боковую линию — 30:30!
Принимает Андреева, отбивает атаки, а потом Соболенко с форхенда по диагонали бьет в сетку — 0:30.
Еще один большой аут у белоруски — 1:1. Андреева свою первую подачу выиграла гораздо спокойнее.
Соболенко атакует, но россиянка отвечает глубоко, и Арина не попадает по длине с высокого отскока — 40:15.
Соболенко мощно встречает вторую подачу, и Андреева под этим давлением четвертым ударом не справляется с переводом по линии — 15:15.
Ох, снова нет первой подачи, Мирра атакует, но вторым ударом срывает с хафкорта форхенд — 1:0. За восемь минут, но все же удержала свою первую в матче подачу Соболенко.
Две переподачи, потом не прошла первая, а затем Соболенко не справляется с приемом соперницы — меньше, брейк-пойнт номер три.
Андреева остро принимает вторую, Соболенко старается атаковать в ответ, но бьет в сетку — меньше, второй брейк-пойнт.
Снова нет первой, а вторую Андреева принимает обратным кроссом с бэкхенда на вылет — 30:40, брейк-пойнт.
Довольно слабая вторая подача, но затем мощные атаки Соболенко. Россиянка везде добежала и успела, но в конечном счете не справилась с мощью оппонентки — 30:15.
Началась разминка. Соболенко, естественно, под первым номером посеяна в Брисбене, Андреева — восьмая.
Это второй полуфинал. В первом Полина Кудерметова, 107-я ракетка мира, одержала победу в двух партиях над украинкой Ангелиной Калининой, 55-й ракеткой мира.