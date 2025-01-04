Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

17-летний вундеркинд из России сражается с первой ракеткой мира. LIVE

Теннис. Брисбен. Полуфинал. Арина Соболенко — Мирра Андреева. ОНЛАЙН
Первая ракетка мира — Арина Соболенко из Белоруссии — играет с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой в полуфинале турнира WTA 500 в Брисбене. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:36

Обменялись соперницы очками — ровно.

12:34

Пытается Соболенко выйти перед, но нарывается на блестящую обводку соперницы — 40:40.

12:34

Очко с подачи — 40:30.

12:34

Отыгрывается Арина — 30:30.

12:33

Хитро пыталась сыграть Андрееа, но не попала — 15:30.

12:33

И сразу же подвисает подача Соболенко — 0:30.

12:31

Подачей в линию закрывает гейм россиянка — 0:1.

12:30

А вот тут ошибается россиянка — двойная ошибка. 40:15.

12:30

Отменная подача в линию — 40:0.

12:29

Отлично начинает Мирра первый гейм второй партии на своей подаче — 30:0.

12:27

Вроде бы на подачах Соболенко была борьба, а Андреева свои брала уверенно, но стоило лишь в одном гейме дать слабину, как партия ушла к первой ракетке мира — 1-0.

12:26

Соболенко вышла подавать на сет, и гейм получился опять затяжным. Белоруска вела его, но все равно все пришло к больше-меньше, где Андреева отыграла два сетбола, сама не использовала брейк-пойнт, а затем все же проиграла партию — 6:3.

12:17

Сразу не пошел гейм на своей подаче у Андреевой: 0:15, 15:15, 15:40 и затем сразу же реализовала брейк Соболенко — 5:3. Особенно обидно, что все это было на невынужденных ошибках россиянки.

12:13

Аутом Андреевой по ширине из обороны заканчивается еще один затяжной гейм на подаче Соболенко — 4:3.

12:13

Андреева пытается принять вторую по линии на вылет, но слишком сильно — больше.

12:12

Мощнейший прием второй подачи ударом слева по линии на вылет — ровно.

12:11

Завязывается обоюдоострый розыгрыш после второй подачи, и в итоге Соболенко забивает виннерс в угол — больше.

12:10

Нет первой подачи. Но как со второй играет Арина! Выбивает из корта, затем попадает в самую заднюю линию и в итоге забивает на вылет в другой угол — 40:40.

12:09

Соболенко входит в корт с подачи, но Мирра делает блестящую свечку, а потом обратным кроссом забивает на вылет, после неуверенного смэша белоруски — 30:40, брейк-пойнт.

12:08

Очень глубокий прием Мирры ставит ее в атакующее положение, но Арина сначала выравнивает игру, а затем кроссом слева пробивает в боковую линию — 30:30!

12:07

Неудачно принимает россиянка вторую подачу, сетка — 15:30.

12:07

Принимает Андреева, отбивает атаки, а потом Соболенко с форхенда по диагонали бьет в сетку — 0:30.

12:06

Соболенко ошибается после приема соперницы — 0:15.

12:05

Шикарный укороченный Андреевой после удобного приема соперницы — 3:3.

12:05

Снова работает подача россиянки — 40:15.

12:04

Острый перевод с бэкхенда от вошедшей в корт Арины приносит ей очко — 30:15.

12:04

Очень уверенно начинает Мирра свою подачу — 30:0.

12:01

Мощная подача, а затем смэш на вылет от Арины — 3:2.

12:01

Зря Соболенко решает укоротить. Мирра успевает и легко забивает по линии — 40:30.

12:00

Соболенко ловит соперницу на противоходе слева — 40:15.

11:59

Трос помогает Андреевой. Соболенко успевает, но дальше Андреева легко обводит — 30:15.

11:58

Аут по длине у россиянки в розыгрыше — 30:0.

11:58

Нет приема у Андреевой, слишком мощная подача — 15:0.

11:57

Еще одна отличная подача — 2:2.

11:56

Еще одна ошибка первой ракетки мира в розыгрыше — 40:0.

11:56

Не получается у Арины резаный удар слева — 30:0.

11:55

Отменная подача Андреевой в первый квадрат — 15:0.

11:53

Пытается Андреев принять по линии на вылет, но там небольшой аут в коридоре — 2:1.

11:52

В сетку попадает Мирра — 40:0.

11:52

Опять атаки Соболенко дают результат — 30:0.

11:51

Шикарный перевод Соболенко по линии после приема соперницы — 15:0.

11:50

Еще один большой аут у белоруски — 1:1. Андреева свою первую подачу выиграла гораздо спокойнее.

11:50

Соболенко атакует, но россиянка отвечает глубоко, и Арина не попадает по длине с высокого отскока — 40:15.

11:49

Аут по длине с приема — 30:15.

11:49

Соболенко мощно встречает вторую подачу, и Андреева под этим давлением четвертым ударом не справляется с переводом по линии — 15:15.

11:48

Нет приема у белоруски — 15:0.

11:47

Ох, снова нет первой подачи, Мирра атакует, но вторым ударом срывает с хафкорта форхенд — 1:0. За восемь минут, но все же удержала свою первую в матче подачу Соболенко.

11:46

Снова не справляется Андреева с мощными и точными атаками соперницы — больше.

11:46

Аут по длине у белорусской теннисистки после приема Мирры — ровно.

11:45

Прием в сетку — больше.

11:45

Подача, прием, перевод в угол на вылет — ровно.

11:44

Две переподачи, потом не прошла первая, а затем Соболенко не справляется с приемом соперницы — меньше, брейк-пойнт номер три.

11:43

И снова аут по длине с приема первого мяча — ровно.

11:43

Андреева остро принимает вторую, Соболенко старается атаковать в ответ, но бьет в сетку — меньше, второй брейк-пойнт.

11:42

Прием первой в аут по длине — 40:40.

11:42

Снова нет первой, а вторую Андреева принимает обратным кроссом с бэкхенда на вылет — 30:40, брейк-пойнт.

11:41

Двойная ошибка — 30:30.

11:40

Довольно слабая вторая подача, но затем мощные атаки Соболенко. Россиянка везде добежала и успела, но в конечном счете не справилась с мощью оппонентки — 30:15.

11:39

Не справляется Мирра с мощными атаками соперницы по разным сторонам — 15:15.

11:39

Андреева идет с приема к сетке, а Арина не перебрасывает в ответ на другую сторону — 0:15.

11:38

Соболенко выходит на подачу.

11:33

Началась разминка. Соболенко, естественно, под первым номером посеяна в Брисбене, Андреева — восьмая.

11:30

Теннисистки появляются на корте.

11:25

Соболенко и Андреева еще никогда не встречались. Это их первый матч.

11:20

Это второй полуфинал. В первом Полина Кудерметова, 107-я ракетка мира, одержала победу в двух партиях над украинкой Ангелиной Калининой, 55-й ракеткой мира.

11:15

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Арина Соболенко и Мирра Андреева сегодня играют в полуфинале турнира в Брисбене. Начало матча — в 11.30 мск.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Ставки вверх. Что будет с ипотекой в 2025 году?
Экономист Баландина: ипотека в 2025 году не будет доступна большинству россиян
ВС РФ взяли под контроль Надию. Военная операция, день 1046-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1046-й день
В Пулково сняли ограничения на полеты
В США арестовали олимпийского призера за агрессию
Политолог рассказал о способности Трампа надавить на ЕС по вопросу Украины
Въехавший в толпу в Новом Орлеане и взорвавший Tesla у отеля Трампа служили на одной военной базе
На видео попало, как саратовец на скорости протаранил семь автомобилей
Новости и материалы
МО РФ сообщило об ударах ВКС по украинской инфраструктуре в 132 районах
Невеста Гуфа похвасталась на видео обнаженным торсом рэпера
На Кубани и в Крыму собрали 86 тыс. т загрязненного мазутом грунта
Бывшая жена Романа Абрамовича показала фигуру после пятых родов
Скончалась старейшая жительница планеты
ВС России освободили село Надия в ЛНР
Селена Гомес в бюстгальтере и колготках снялась в откровенной позе
Власти Испании приняли решение отменить «золотые визы»
В Петербурге пять часов оперировали двухлетнюю девочку, упавшую на стакан
Пленный экс-участник украинской АТО захотел остаться в России
Россиянам дали советы, как помочь себе, если переел салатов
Казахстан проведет внеплановые проверки аэропортов после авиакатастрофы в Актау
Жительница Нижнего Новгорода прошла в финал «Миссис мира»
В Иванове требуют отменить концерт Лолиты за фразу о «москалях»
«Номер один в употреблении допинга»: ирландский боец ответил Хабибу
Победивший в рукопашном бою военного ВСУ штурмовик из Якутии не смог досмотреть видео боя
В Горловке выросло число раненых из-за обстрела ВСУ
В Вашингтоне произошла стрельба, есть пострадавшие
Все новости
Подорвавший Cybertruck у башни Трампа оставил записку
На Камчатке произошел разлив мазута
Против историка Тамары Эйдельман завели новое уголовное дело
В Бразилии приступили к расшифровке «черных ящиков» разбившегося у Актау самолета
«Вы слабые, вы все умрете!» Как служится русскому в армии США
Русскоязычный американец рассказал о том, как служил в армии США
Девственник или гомосексуалист? Почему Исаак Ньютон не коснулся ни одной женщины
В день рождения Исаака Ньютона «Газета.Ru» разбиралась, был ли он геем или асексуалом
«Последний герой», бесплодие, уход из кино. Инне Гомес — 55
Почему алкоголь переоценен
Нужно ли нам спиртное для веселья
Обзор «трикладушки» Huawei: самого тонкого в мире смартфона с задатками планшета
«Газета.Ru» протестировала «трикладушку» Huawei Mate XT по цене трех iPhone
От Лавры до Кыш Бабая: куда поехать на автомобиле в новогодние праздники
«Газета.Ru» назвала пять лучших мест, куда можно поехать на машине в праздники
Как гадать на Святки: 15 способов увидеть будущее и узнать о суженом
Традиционные святочные гадания на Руси — на любовь, суженого и будущее
«Говорили, что ему подчинялся президент». Названа роль Назарбаева в беспорядках в Казахстане
Токаев: участие Назарбаева в саммите СНГ создало предпосылки кризиса в Казахстане
Дед Мороз — убийца: в Чувашии произошло «новогоднее» преступление
В Чувашии задержали убийцу местного бизнесмена, переодетого в костюм Деда Мороза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами