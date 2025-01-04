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«Номер один в употреблении допинга»: ирландский боец ответил Хабибу

Хьюз обвинил дагестанских бойцов в употреблении допинга
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Abdullah Ahmed/Stringer/Getty Images

Ирланданский боец Пол Хьюз в своих социальных сетях раскритиковал непобежденного представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, который ранее заявил, что в Ирландии нет бойцов.

«Хабиб, Конор Макгрегор сделал тебя знаменитым. Дагестан номер один в употреблении допинга», — заявил Хьюз.

Также ирландец приложил скриншот, согласно которому брат Хабиба Усман провалил допинг-тест в ноябре 2023 года и был дисквалифицирован на полгода.

Поединок между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом состоится 25 января на турнире Bellator Champions Series: Road to Dubai.

Ранее экс-боец Дэн Харди объяснил причину успеха россиян в ММА.

«История ММА — это череда циклов. Сегодня мы видим новый цикл, когда российские бойцы используют преимущество комплексного подхода. Они рассматривают ММА как единую систему, что дает им серьезное преимущество», — заявил Харди.

Ранее чемпион UFC набросился на брата Хабиба.

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