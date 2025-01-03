Хабиб сравнил уровень MMA в Дагестане и Ирландии

Хабиб об уровне MMA в Ирландии: будем честными, там нет бойцов

Непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что дагестанцы превосходят ирландцев в смешанных единоборствах (ММА). Об этом спортсмен написал в своих социальных сетях.

«В Ирландии нет бойцов, ребят. Давайте быть честными. Сколько бойцов из Ирландии вы назовете? Пол Хьюз и Конор Макгрегор, а кто еще? У них нет бойцов. Дагестанский уровень ММА высок, а уровень Ирландии не стоит даже половины Дагестана», — заявил Хабиб.

Ранее экс-боец Дэн Харди объяснил причину успеха россиян в ММА.

«История ММА — это череда циклов. Сегодня мы видим новый цикл, когда российские бойцы используют преимущество комплексного подхода. Они рассматривают ММА как единую систему, что дает им серьезное преимущество», — заявил Харди.

В рамках турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе, россиянин Ислам Махачев в главном бое вечера сразится с соотечественником Арманом Царукяном, который выступает за Армению. В со-главном поединке россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

Ранее было названо слабое место Махачева.