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Хабиб сравнил уровень MMA в Дагестане и Ирландии

Хабиб об уровне MMA в Ирландии: будем честными, там нет бойцов
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Global Look Press

Непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что дагестанцы превосходят ирландцев в смешанных единоборствах (ММА). Об этом спортсмен написал в своих социальных сетях.

«В Ирландии нет бойцов, ребят. Давайте быть честными. Сколько бойцов из Ирландии вы назовете? Пол Хьюз и Конор Макгрегор, а кто еще? У них нет бойцов. Дагестанский уровень ММА высок, а уровень Ирландии не стоит даже половины Дагестана», — заявил Хабиб.

Ранее экс-боец Дэн Харди объяснил причину успеха россиян в ММА.

«История ММА — это череда циклов. Сегодня мы видим новый цикл, когда российские бойцы используют преимущество комплексного подхода. Они рассматривают ММА как единую систему, что дает им серьезное преимущество», — заявил Харди.

В рамках турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе, россиянин Ислам Махачев в главном бое вечера сразится с соотечественником Арманом Царукяном, который выступает за Армению. В со-главном поединке россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

Ранее было названо слабое место Махачева.

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