Седокову хотят обвинить в заказном убийстве баскетболиста Тиммы

Латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев заявил, что стал свидетелем в этом деле и собирается дать показания против экс-супруги Анны Седоковой, обвинив ее в заказном убийстве. Об этом сообщает Mash.

«Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Янис за 180 миллионов рублей», — отмечает источник.

Ранее Пугачев заявил, что телефон Тиммы забрали и зачистили.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Прощание с Тиммой прошло 27 декабря в Риге. На церемонии присутствовала первая супруга спортсмена.

Ранее Анастасия Волочкова призвала оставить в покое Анну Седокову после трагедии.