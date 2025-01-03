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Седокову хотят обвинить в заказном убийстве баскетболиста Тиммы

Mash: в Латвии завели дело по факту смерти экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы
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Artur Stabulnieks/IMAGO/Global Look Press

Латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев заявил, что стал свидетелем в этом деле и собирается дать показания против экс-супруги Анны Седоковой, обвинив ее в заказном убийстве. Об этом сообщает Mash.

«Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Янис за 180 миллионов рублей», — отмечает источник.

Ранее Пугачев заявил, что телефон Тиммы забрали и зачистили.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Прощание с Тиммой прошло 27 декабря в Риге. На церемонии присутствовала первая супруга спортсмена.

Ранее Анастасия Волочкова призвала оставить в покое Анну Седокову после трагедии.

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