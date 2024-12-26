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Друг заявил, что телефон Яниса Тиммы забрали и зачистили

Бизнесмен Пугачев заявил, что телефон баскетболиста Тиммы зачистили от переписок
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Алексей Даничев/РИА Новости

Телефон баскетболиста Яниса Тиммы после его кончины могли забрать и зачистить от переписок. Таким мнением поделился друг спортсмена предприниматель Марк Пугачев в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Самое обидное, что телефон Яниса родителям не отдали и не отдадут. Потому что я уверен, если бы прочитала это все прокуратура, их переписки, там 100% статья и срок», — пишет Пугачев.

Пугачев не сомневается, что если телефон найдется, это будет телефон другого человека.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

В тот же день певица сообщила о госпитализации. Поп-исполнительница опубликовала ролик, в котором лежала под капельницей в палате. На видео заметно, что Анна Седокова плачет. Артистка не прокомментировала свою публикацию. Представители певицы объяснили, что исполнительница находилась в состоянии аффекта.

Ранее отец Яниса Тиммы, Райтис Тимма, усомнился в появлении певицы Анны Седоковой на прощании с баскетболистом.

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