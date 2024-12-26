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Волочкова призвала оставить в покое Анну Седокову после трагедии

Балерина Анастасия Волочкова поддержала Седокову после кончины бывшего мужа
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Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в шоу «Пусть говорят» призвала оставить в покое певицу Анну Седокову.

Как отметила Волочкова, она не понимает, почему люди обвиняют Седокову в карьерных неудачах ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, а также в трагедии, которая с ним произошла. По мнению балерины, певица не виновата в том, что спортсмен оказался «слабым человеком».

Одна из гостей программы заявила, что Седокова якобы хотела выйти замуж за богатого спортсмена, но тот потерпел неудачу. Волочкова считает, что даже если это и так, ничего предосудительного в таком желании нет.

«Даже если Аня хотела выйти замуж за богатого спортсмена, почему ее за это осуждают? Мы не должны навешивать эти ярлыки. Она любила его, а мы просто не имеем права теперь обсуждать, за что и почему», — заявила танцовщица.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Ранее Волочкова раскрыла возраст нового возлюбленного.

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