Испанские клубы подадут в суд, если «Барселона» зарегистрирует дорогостоящего новичка

Чемпионат Испании могут признать недействительным, если «Барселона» заявит Ольмо

Ряд испанских клубов заявил о готовности подать в суд, чтобы попытаться признать текущий розыгрыш чемпионата страны недействительным, если лига, под давлением президента «Барселоны» Жоана Лапорты, зарегистрирует полузащитника Дани Ольмо в обход правил.

30 декабря каталонцам повторно отказали в регистрации Ольмо.

Срок регистрации футболиста в чемпионате Испании завершился 31 декабря. Футболист может покинуть клуб бесплатно, однако он намерен остаться и уверен в том, что каталонцы «найдут выход».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может сохранить Ольмо путем продажи VIP-ложи на домашнем стадионе «Камп Ноу».

26-летний футболист был приобретен летом у немецкого «Лейпцига» за €55 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место, набрав 38 очков после 19 встреч. Впереди каталонцев находятся два мадридских клуба: лидирует «Атлетико» (41), а на второй строчке — «Реал» (40).

Свой первый матч в 2025 году «Барселона» проведет на выезде против команды «Барбастро» в рамках Кубка Испании.

Ранее «Химки» потеряли чемпиона России.