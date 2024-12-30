«Барселоне» снова отказали в регистрации дорогостоящего новичка

MD: «Барселоне» повторно отказали в регистрации Ольмо на вторую часть сезона

Испанский суд не разрешил «Барселоне» зарегистрировать испанского футболиста Дани Ольмо на вторую часть сезона чемпионата страны. Сегодня, 30 декабря, была отклонена апелляция по этому вопросу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Срок регистрации Ольмо в чемпионате Испании завершается 31 декабря. Футболист сможет покинуть клуб бесплатно, если его не удастся заявить на вторую часть чемпионата.

Источник утверждает, что «Барселона» может успеть сохранить Ольмо только в случае скорого одобрения сделки по продаже VIP-ложи на домашнем стадионе «Камп Ноу».

26-летний футболист был приобретен летом у немецкого «Лейпцига» за €55 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место, набрав 38 очков после 19 встреч. Впереди каталонцев находятся два мадридских клуба: лидирует «Атлетико» (41), а на второй строчке — «Реал» (40).

Свой первый матч в 2025 году «Барселона» проведет на выезде против команды «Барбастро» в рамках Кубка Испании.

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