Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Барселоне» снова отказали в регистрации дорогостоящего новичка

MD: «Барселоне» повторно отказали в регистрации Ольмо на вторую часть сезона
close
Annegret Hilse/REUTERS

Испанский суд не разрешил «Барселоне» зарегистрировать испанского футболиста Дани Ольмо на вторую часть сезона чемпионата страны. Сегодня, 30 декабря, была отклонена апелляция по этому вопросу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Срок регистрации Ольмо в чемпионате Испании завершается 31 декабря. Футболист сможет покинуть клуб бесплатно, если его не удастся заявить на вторую часть чемпионата.

Источник утверждает, что «Барселона» может успеть сохранить Ольмо только в случае скорого одобрения сделки по продаже VIP-ложи на домашнем стадионе «Камп Ноу».

26-летний футболист был приобретен летом у немецкого «Лейпцига» за €55 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место, набрав 38 очков после 19 встреч. Впереди каталонцев находятся два мадридских клуба: лидирует «Атлетико» (41), а на второй строчке — «Реал» (40).

Свой первый матч в 2025 году «Барселона» проведет на выезде против команды «Барбастро» в рамках Кубка Испании.

Ранее «Химки» потеряли чемпиона России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами