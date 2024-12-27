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«Химки» потеряли чемпиона России

Полузащитник Панченко расторг контракт с «Химками»
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РИА Новости

Полузащитник Кирилл Панченко расторг контракт с подмосковными «Химками». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, контракт прекращен по обоюдному согласию сторон.

35-летний Панченко защищал цвета красно-черных с 2023 года. В сезоне-2024/25 Панченко сыграл 13 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар», набравший 39 очков. Столько же баллов у «Зенита», но сине-бело-голубые идут строчкой ниже из-за поражения от черно-зеленых в очной встрече. Замыкает тройку «Спартак». Подопечные Деяна Станковича имеют в своем активе 37 очков.

Розыгрыш РПЛ возобновится в конце февраля. Ближайшим соперником «Краснодара» станут «Крылья Советов» — эта игра пройдет на Кубани. «Спартак» же примет «Оренбург». «Зениту» предстоит домашняя встреча с ЦСКА.

Ранее стало известно, как игроки «Пари НН» устроили договорной матч с ЦСКА.

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