Суд отпустил спортивного комментатора Рабаданова под домашний арест

Спортивный комментатор Рамазан Рабаданов отпущен под домашний арест решением Махачкалинского суда. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня прошло заседание в Кировском районном суде города Махачкалы по продлению ареста Рамазану Рабаданову. В итоге решением судьи… мера пресечения изменена, и Рамазан Алибекович отпущен под домашний арест», — написал Хадулаев.

В пятницу, 8 ноября, суд арестовал комментатора Рамазана Рабаданова на два месяца по делу о незаконном хранении оружия. В судебной инстанции уточнили, что фигурант будет находиться под арестом до 7 января 2025 года. Комментатору вменяют статью Уголовного кодекса России «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

Когда Рабаданов был задержан в Махачкале, его семья заявила, что неизвестные засунули гранату в его куртку перед арестом.

Ранее следователь назвал оружие, изъятое у спортивного комментатора Рабаданова.