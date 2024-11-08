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Суд арестовал спортивного комментатора Рабаданова

Суд в Махачкале арестовал комментатора Рамазана Рабаданова на два месяца

Ленинский районный суд Махачкалы арестовал комментатора Рамазана Рабаданова на два месяца по делу о незаконном хранении оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Рабаданов арестован до 7 января 2025 года, отмечается в публикации.

Комментатору вменяют статью Уголовного кодекса России «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

Видео из зала суда опубликовал Telegram-канал «112».

8 ноября Рабаданов был задержан в Махачкале. Семья комментатора заявила, что неизвестные засунули гранату в его куртку перед арестом. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Республики Дагестан Шамиль Хадулаев предположил, что Рабаданова задержали за то, что он собирался работать в качестве наблюдателя на судебных процессах над дагестанцами в Ставропольском и Краснодарском крае.

Следователь на заседании суда подчеркнул, что изъятым предметом является граната РГД-5 осколочного действия промышленного изготовления, снаряженная тротилом и взрывным веществом.

Ранее была названа причина задержания в Махачкале Рабаданова.

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