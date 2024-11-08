Следователь назвал оружие, изъятое у спортивного комментатора Рабаданова

Следователь заявил на заседании Ленинского районного суда Махачкалы, что у блогера, спортивного комментатора Рамазана Рабаданова изъяли предмет, похожий на револьвер, и пять патронов к нему. Об этом сообщает РИА Новости.

«В рамках уголовного дела у Рабаданова был изъят предмет, конструктивно схожий с револьвером, <…> патроны в количестве пяти штук», — сказал следователь.

До этого стало известно, что у блогера нашли гранату РГД-5 осколочного действия промышленного изготовления, снаряженную тротилом и взрывным веществом.

В пятницу, 8 ноября, суд арестовал комментатора Рамазана Рабаданова на два месяца по делу о незаконном хранении оружия. В судебной инстанции уточнили, что фигурант будет находиться под арестом до 7 января 2025 года. Комментатору вменяют статью Уголовного кодекса России «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

Когда Рабаданов был задержан в Махачкале, его семья заявила, что неизвестные засунули гранату в его куртку перед арестом.

Ранее была названа причина задержания в Махачкале Рабаданова.