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Призер ОИ похвалила Тарпищева за пару Андреевой и Шнайдер на Играх в Париже

Теннисистка Петрова назвала неожиданной медаль Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024
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Violeta Santos Moura/Reuters

Серебряная медаль российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном олимпийском турнире Парижа — 2024 стала неожиданной, но очень важной, и в этом успехе велика заслуга президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила бронзовый призер Игр в Лондоне, экс третья ракетка мира, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Медаль была неожиданной, так как о том, что Диана и Мирра выступят в паре, было заявлено в последний момент. Да, они близки по возрасту — возможно, на этом и сошлись. И я думаю, что они возможно сами и не ожидали такого результата, они ведь были абсолютно не сыграны. Но молодость, смелость им помогли. И очень грамотным было решение Шамиля Тарпищева поставить их в пару», — считает Петрова.

Знаменитая спортсменка назвала успех россиянок в Париже большой радостью для российского тенниса, поскольку медаль была завоевана в очень сложный для российского спорта период. По словам Петровой, это достижение дает атлетам из России стимул работать дальше и надеяться на скорое снятие всех ограничений.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Фетисов ответил на вопрос о возвращении россиян на международные турниры.

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