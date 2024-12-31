Фетисов ответил на вопрос о возвращении россиян на международные турниры

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «Чемпионату» заявил, что не хочет гадать насчет смягчения позиций в мире насчет возвращения россиян на международные турниры.

По его словам, для ответа на этот вопрос нужно обращаться к Михаилу Дегтяреву.

«Звоните министру и президенту Олимпийского комитета, пусть он расскажет, есть ли у нас шансы или нет. Я же не гадалка. Гадать над таким вопросом не буду. Тут есть у кого спрашивать», — заявил Фетисов.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее 17-летний игрок «Динамо» расторг контракт ради НХЛ.