Путин поздравил Непомнящего с разделенной победой на чемпионате мира

Путин назвал заслуженной победу Непомнящего на чемпионате мира по блицу

Президент России Владимир Путин поздравил шахматиста Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. Обращение появилось на сайте Кремля.

«Вы на «отлично» прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец!» — указано в обращении.

Непомнящий разделил победу с норвежцем Магнусом Карлсеном.

В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами. Решение было подвергнуто критике — к примеру, американский шахматист Ханс Ниманн назвал произошедшее цирком.

Сам Карлсен назвал разумным решение разделить победу на чемпионате мира.

В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты играли по четыре партии с контролем времени три минуты на партию и добавлением двух секунд после каждого хода.

Ранее Международная федерация шахмат ответила на критику из-за победы Непомнящего и Карлсена.