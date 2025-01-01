Непомнящий и Карлсен сфотографировались с разделенным трофеем ЧМ

Шахматисты Непомнящий и Карлсен сделали фото с одним на двоих трофеем ЧМ

Российский шахматист Ян Непомнящий и представитель Норвегии Магнус Карлсен сфотографировались с выигранным трофеем чемпионата мира по блицу, который приняли решение разделить. Фотография была опубликована на официальном сайте Международной федерации шахмат.

В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами. Решение было подвергнуто критике — к примеру. американский шахматист Ханс Ниманн назвал произошедшее цирком.

Сам Карлсен назвал разумным решение разделить победу на чемпионате мира.

В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты играли по четыре партии с контролем времени три минуты на партию и добавлением двух секунд после каждого хода.

Ранее Международная федерация шахмат ответила на критику из-за победы Непомнящего и Карлсена.