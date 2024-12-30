«Искупить кровью»: в Госдуме оценили действия погибшего на СВО экс-футболиста сборной России

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что бывший футболист сборной России Алексей Бугаев хотел искупить кровью свой тюремный приговор. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Он хотел искупить кровью свой достаточно серьезный срок. Это был его выбор. Когда человек гибнет за родину, это всегда жалко. Неважно, как там оказался человек. Он погиб также за родину и Россию», — заявила Журова.

29 декабря о гибели спортсмена заявил юрист Антон Смирнов. Отец футболиста Иван Бугаев подтвердил данную информацию.

В ноябре 2023 года Telegram-канал SHOT сообщал, что спортсмена задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело. Ему грозило до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

24 сентября 2024 года Бугаев был приговорен к 9,5 года лишения свободы по делу о сбыте наркотиков.

За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее 27-летний российский хоккеист Егор Сорокин погиб в зоне СВО.