Стали известны новые подробности о состоянии чемпионки ОИ, перенесшей инсульт

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина остается в реанимации. Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«По состоянию на 29 декабря Раиса Петровна продолжает находиться в отделении реанимации. Она находится в сознании, но состояние оценивается как тяжелое, температуры у нее нет», — указал источник.

21 декабря «Матч ТВ» сообщил, что Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Однако 27 числа стало известно, что ее вновь вернули в реанимацию.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Сметанина находится в реанимации после инсульта. Позднее президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что прославленная спортсменка была подключена к аппарату ИВЛ. Брат спортсменки Федор Сметанин также рассказал, что у нее парализована часть тела.

Сметанина завоевала три золотые олимпийские награды в 1976 году, еще одну — в 1992. Также Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Она является первой спортсменкой, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Ранее Елена Вяльбе высказалась об инсульте Сметаниной.