Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ОКР назвал спортсмена года в России

Дегтярев назвал Путина спортсменом года в России
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал президента Владимира Путина спортсменом года в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Владимир Владимирович Путин — спортсмен года в России, он наш главный тренер. Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен», — заявил Дегтярев.

Также он добавил, что поддерживает всех спортсменов из России, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Дегтярев рассказал, что загадает на Новый год.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил о развале российского биатлона.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами