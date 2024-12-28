Глава ОКР назвал спортсмена года в России

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал президента Владимира Путина спортсменом года в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Владимир Владимирович Путин — спортсмен года в России, он наш главный тренер. Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен», — заявил Дегтярев.

Также он добавил, что поддерживает всех спортсменов из России, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Дегтярев рассказал, что загадает на Новый год.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил о развале российского биатлона.