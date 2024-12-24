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Губерниев заявил о развале российского биатлона

Губерниев: с приходом зама по рюмкам будет развал российского биатлона
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Пресс-служба ТНТ

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил о возможном развале российского биатлона. Его слова приводит «РБ Спорт».

Ранее источник сообщал, что тренер женской сборной России Андрей Падин отстранен от работы с командой.

«Мы уже один раз потеряли Андрея Падина, когда он ушел к белорусам. Я тогда говорил, что это не трагедия, а ошибка. Они сами позвали Падина на работу, сами его и сливают. Я говорил, что с приходом зама по рюмкам будет развал российского биатлона», — заявил Губерниев.

Сообщалось, что основной причиной отстранения Падина являются разногласия со старшим тренером женской сборной страны Михаилом Шашиловым. Половина группы предпочла бы работать именно с ним, однако в Союзе биатлонистов России (СБР) отказались это делать.

Андрей Падин работает в женской сборной России с весны 2023 года. Ранее он сотрудничал с национальной командой Белоруссии, а также с мужской сборной России.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Губерниев призвал задать Белому дому вопрос о возвращении России на международную арену.

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