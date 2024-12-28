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Министр спорта России рассказал, что он загадает на Новый год

Министр спорта РФ Дегтярев: загадаю на Новый год возвращение наших спортсменов
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что загадает на Новый год возвращение отечественных спортсменов на международную арену, передает «Матч ТВ».

«Других каких-то больших проблем нет. Хочется вернуться на турниры под своим флагом, с гимном России. Мы все для этого делаем и будем делать в следующем году», — отметил Дегтярев.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил о развале российского биатлона.

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