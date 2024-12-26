Назван российский спортсмен, который больше всех нарушал ПДД в 2024 году

Футболист Джикия стал рекордсменом 2024 года по нарушениям ПДД

Футболист подмосковный «Химок» Георгий Джикия стал рекордсменом 2024 года среди спортсменов по числу нарушений правил дорожного движения (ПДД), передает «Постньюс».

За 2024 год Джикия получил 652 штрафа. На втором месте идет фигурист и хореограф Илья Авербух, который получил 409 штрафов. Игрок петербургского «Зенита» Александр Соболев замкнул тройку рейтинга (264 штрафа).

Фигуристка Алина Загитова собрала 210 штрафов. Больше нее ПДД нарушали и футболисты Артем Дзюба (258), и Дмитрий Баринов (216).

Джикия покинул летом московский «Спартак», где был несколько лет капитаном. Его соглашение с клубом истекло, а новое красно-белыми не было предложено. 13 сентября экс-капитан сборной России подписал договор с борющимися за выживание в Российской премьер-лиге «Химками». В составе новой команды 30-летний Джикия провел до зимней паузы восемь встреч, не совершив результативных действий.

«Химки» занимают 13-е место в чемпионате России, набрав 16 очков после 18 проведенных туров и располагаясь в зоне стыковых матчей за выживание.

Ранее одноклубник рассказал о вкладе Джикии в команду.