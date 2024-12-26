Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван российский спортсмен, который больше всех нарушал ПДД в 2024 году

Футболист Джикия стал рекордсменом 2024 года по нарушениям ПДД
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист подмосковный «Химок» Георгий Джикия стал рекордсменом 2024 года среди спортсменов по числу нарушений правил дорожного движения (ПДД), передает «Постньюс».

За 2024 год Джикия получил 652 штрафа. На втором месте идет фигурист и хореограф Илья Авербух, который получил 409 штрафов. Игрок петербургского «Зенита» Александр Соболев замкнул тройку рейтинга (264 штрафа).

Фигуристка Алина Загитова собрала 210 штрафов. Больше нее ПДД нарушали и футболисты Артем Дзюба (258), и Дмитрий Баринов (216).

Джикия покинул летом московский «Спартак», где был несколько лет капитаном. Его соглашение с клубом истекло, а новое красно-белыми не было предложено. 13 сентября экс-капитан сборной России подписал договор с борющимися за выживание в Российской премьер-лиге «Химками». В составе новой команды 30-летний Джикия провел до зимней паузы восемь встреч, не совершив результативных действий.

«Химки» занимают 13-е место в чемпионате России, набрав 16 очков после 18 проведенных туров и располагаясь в зоне стыковых матчей за выживание.

Ранее одноклубник рассказал о вкладе Джикии в команду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами