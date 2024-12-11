«Устал его хвалить»: одноклубник рассказал о вкладе Джикии

Нападающий подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев высказался о пришедшем в команду уже по ходу сезона на правах свободного агента центральном защитнике Георгии Джикии.

«Честно говоря, уже устал хвалить Джикию после его перехода в «Химки». Он, безусловно, добавил команде опыта и качества в защите. Очень здорово, что у нас есть такой классный игрок», — рассказал Бакаев Legalbet.

Джикия покинул летом московский «Спартак», где был несколько лет капитаном. Его соглашение с клубом истекло, а новое красно-белыми не было предложено. 13 сентября экс-капитан сборной России подписал договор с борющимися за выживание в Российской премьер-лиге «Химками». В составе новой команды 30-летний Джикия провел до зимней паузы восемь встреч, не совершив результативных действий.

«Химки» занимают 13-е место в чемпионате России, набрав 16 очков после 18 проведенных туров и располагаясь в зоне стыковых матчей за выживание.

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