Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Капитан сборной Азербайджана находился в аэропорту Актау во время авиакатастрофы

Азербайджанский вратарь Гусейнли был в аэропорту Актау во время авиакатастрофы
close
astana.futsal/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Капитан сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли находился во время авиакатастрофы в аэропорту Актау. Его слова приводит Media.az.

«Мы поехали в город Актау на матчи Кубка Казахстана. По возвращении в аэропорт мы вместе с игроками клуба «Астана» стали свидетелями крушения самолета AZAL. В связи с инцидентом наш рейс задержался на четыре часа», — заявил вратарь.

Об этом сообщил сам 33-летний вратарь.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа.

Среди пассажиров — 16 россиян, три гражданина Киргизии, 42 гражданина Азербайджана, шесть граждан Казахстана. В настоящее время устанавливается гражданство еще одного пассажира.

Предварительная причина авиакатастрофы — столкновение с птицами.

Ранее сообщалось, что девять россиян госпитализированы после крушения самолета в Актау.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами