Капитан сборной Азербайджана находился в аэропорту Актау во время авиакатастрофы

Азербайджанский вратарь Гусейнли был в аэропорту Актау во время авиакатастрофы

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Капитан сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли находился во время авиакатастрофы в аэропорту Актау. Его слова приводит Media.az.

«Мы поехали в город Актау на матчи Кубка Казахстана. По возвращении в аэропорт мы вместе с игроками клуба «Астана» стали свидетелями крушения самолета AZAL. В связи с инцидентом наш рейс задержался на четыре часа», — заявил вратарь.

Об этом сообщил сам 33-летний вратарь.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа.

Среди пассажиров — 16 россиян, три гражданина Киргизии, 42 гражданина Азербайджана, шесть граждан Казахстана. В настоящее время устанавливается гражданство еще одного пассажира.

Предварительная причина авиакатастрофы — столкновение с птицами.

Ранее сообщалось, что девять россиян госпитализированы после крушения самолета в Актау.