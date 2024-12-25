Капитан сборной Азербайджана находился в аэропорту Актау во время авиакатастрофы

Капитан сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли находился во время авиакатастрофы в аэропорту Актау. Его слова приводит Media.az.
«Мы поехали в город Актау на матчи Кубка Казахстана. По возвращении в аэропорт мы вместе с игроками клуба «Астана» стали свидетелями крушения самолета AZAL. В связи с инцидентом наш рейс задержался на четыре часа», — заявил вратарь.
Об этом сообщил сам 33-летний вратарь.
Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа.
Среди пассажиров — 16 россиян, три гражданина Киргизии, 42 гражданина Азербайджана, шесть граждан Казахстана. В настоящее время устанавливается гражданство еще одного пассажира.
Предварительная причина авиакатастрофы — столкновение с птицами.
Ранее сообщалось, что девять россиян госпитализированы после крушения самолета в Актау.