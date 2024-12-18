Стало известно, какой подарок отправил Тимма Седоковой перед кончиной

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что латвийский баскетболист Янис Тимма отправил бывшей жене Анне Седоковой за несколько часов до своей кончины букет цветов. Его слова приводит Women.

«Для себя Аня закрыла эту страницу, их отношения остались в прошлом, а он не хотел осознавать», — подчеркнул он.

Седокова остается в больнице, об этом пишет ТАСС. Она была госпитализирована 17 декабря в состоянии аффекта после известия о кончине экс-супруга. Информация о том, что тело Тиммы нашли в Москве, появилась в СМИ ночью 17-го числа.

16 декабря Седокова отпраздновала свой день рождения.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее стало известно место прощания с Янисом Тиммой.