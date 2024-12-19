«Футбола у нас нет и не будет»: Тарасова о национальном виде спорта в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась называть футбол одним из национальных видов спорта в России. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Футбола у нас нет и не будет. Фигурное катание, хоккей, гимнастика, плавание, лыжи — это наше. В этих видах спорта мы в числе лучших. А в футболе успехов нет», — заявила Тарасова.

В декабре ВЦИОМ провел опрос, целью которого было выяснить, какой спорт в России считают национальным. Среди опрошенных хоккей назвали 27% человек. По 9% человек сделали свой выбор в пользу футбола и фигурного катания. Также в топе оказались лыжный спорт, гимнастика и самбо.

Организация проводила опрос по телефону, всего было опрошено 1600 человек, возраст которых начинался от 18 лет.

30 сентября ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал данные опроса, согласно которым интерес россиян к футболу упал. По результатам исследования стало известно, что к футболу оказались равнодушны 77% опрошенных.

Ранее Елену Вяльбе возмутил опрос о национальном виде спорта в России.