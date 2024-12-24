В «Локомотиве» рассказали о планах на Батракова

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «Матч ТВ» заявил, что клуб не намерен в зимнее трансферное окно продавать полузащитника Алексея Батракова.

По его словам, руководство клуба хочет сохранить текущий состав команды как можно дольше.

«Мы сейчас абсолютно не рассматриваем продажу футболиста. Как я говорил, мы хотим сохранить эту команду», — заявил Леонченко.

Батраков провел в текущем чемпионате России 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая четыре гола костариканскому форварду Манфреду Угальде из «Спартака».

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее в «Локомотиве» объяснили, почему отказались от услуг Артема Дзюбы.