В «Локомотиве» объяснили, почему отказались от Дзюбы

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «Матч ТВ» заявил, что клуб не продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой из-за несовпадения интересов клуба и игрока.

По его словам, вопрос об экономии средств не ставился во главу угла при обсуждении дальнейших действий с контрактом 36-летнего форварда.

«Никто никогда в ущерб результатам команды или клубу не будет предпринимать действий. Спортивный принцип у нас на первом месте», — заявил Леонченко.

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории смог отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

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