«Пердечный сриступ»: Загитова пошутила во время проката ученицы Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова пошутила во время выступления фигуристки Дарьи Садковой на чемпионате России. Момент попал во влог с соревнований, который опубликован в Telegram-канале «Фигурное катание на Первом».

«Господи, что это было! Фух! У меня пердечный сриступ начался», — сказала Загитова.

Садкова, которая занимается у Этери Тутберидзе, по итогам двух программ стала второй, чисто исполнив в произвольном прокате два четверных тулупа. Она уступила только Аделии Петросян. Замкнула тройку сильнейших у женщин Алина Горбачева.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». Однако в новом сезоне она не приняла участия, ее заменила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ранее Загитовой не дали грант на ледовое шоу.