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Загитовой не дали грант на ледовое шоу

Алине Загитовой отказали в гранте в ₽74,8 млн на ледовое шоу «Алые паруса»
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Пресс-служба шоу «Лебединое озеро»

Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на выдачу гранта в размере ₽74,79 млн рублей на новое ледовое шоу «Алые паруса». Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что заявка Загитовой помещена в список проектов, не получивших поддержки.

Заявка фигуристки была подана в последний день, разрешенный для оформления заявок, — 17 сентября.

Спортсменка планировала организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку. При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть такие знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что люди должны были собрать Загитовой 75 млн рублей на шоу.

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