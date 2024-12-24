В Швейцарии снова избили чеченскую боксершу

В Швейцарии толпа мужчин вновь избила чеченскую боксершу Аминат Эльбукаеву, когда она возвращалась домой после тренировки. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нападение произошло второй раз за полгода. По словам Эльбукаевой, на нее напали со спины, она потеряла сознание и упала. Несмотря на это, ее продолжали избивать ногами, добавила боксерша.

В июне на Эльбукаеву напали пять человек. Их удалось задержать в Базеле.

До этого боец поп-ММА Залимхан Юсупов получил четыре огнестрельных ранения в Махачкале. Несколько молодых людей подошли к спортсмену, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на улице случился словесный конфликт. Напавшие на бойца обвинили его в употреблении запрещенных наркотических веществ, а также заявили, что он позорит спорт и республику. После словесной перепалки неизвестные достали огнестрельное оружие и выстрелили в Юсупова четыре раза.

Ранее неизвестные напали с ножом на шестикратного чемпиона РФ по футболу Евсеева.