Неизвестные напали с ножом на шестикратного чемпиона России по футболу

Неизвестные напали на шестикратного чемпиона России по футболу, главного тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева. Об этом сообщил комментатор Денис Казанский в своем Telegram-канале.

«Только что был звонок. Вадим Евсеев. Говорит, что на него совершенно нападение с применением холодного оружия… Какой-то кошмар», — написал комментатор.

Казанский добавил, что в настоящее время жизни Евсеева ничего не угрожает. По словам комментатора, инцидент произошел в Астрахани.

Сам Евсеев сообщил газете «Спорт-Экспресс», что негативно оценивает свое состояние.

«В порядке ли я? Нет», — сказал тренер.

Также чемпион России рассказал изданию, что на него напали двое человек. Они уже задержаны сотрудниками полиции. Причины произошедшего Евсеев не знает.

17 ноября «Ленинградец» встретился с астраханским клубом «Волгарь» в рамках 18-го тура Второй лиги. Матч завершился со счетом 1:1.

8 ноября двое неизвестных напали на киберспортсмена и комментатора матчей Игоря Уткина. По предварительным данным, причиной стала ссора. Уткин попытался уйти от агрессивных молодых людей, но они догнали и избили его.

Ранее футболист из Москвы рассказал, как его расстреляли из пневматики.