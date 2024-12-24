Стало известно состояние четырехкратной чемпионки ОИ, перенесшей инсульт

Состояние четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной улучшилось. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Она находится в сознании, дышит самостоятельно, но все еще тяжело. Основные рефлексы, дыхание и сердцебиение работают в нормальном режиме, насколько это возможно», — заявил источник.

21 декабря «Матч ТВ» сообщил, что Сметанину, которая перенесла инсульт, перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок республики Коми Константин Собянин заявил, что четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Сметанина находится в реанимации после инсульта. Позднее президент Федерации лыжных гонок республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что прославленная спортсменка подключена к аппарату ИВЛ. Брат спортсменки Федор Сметанин также рассказал, что у нее парализована часть тела.

Сметанина завоевала три золотые олимпийские награды в 1976 году, еще одну — в 1992. Также Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Она является первой спортсменкой, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Ранее Елена Вяльбе высказалась об инсульте Сметаниной.