Организатор боя ответил на недовольство Фьюри из-за поражения от Усика

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, организовавший бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, в интервью The Stomping Ground ответил британцу, который думал, что выиграл бой с перевесом.

«Я увидел победу Усика с отрывом в четыре раунда. Тайсон сделал все возможное и провел отличный бой. Но это бокс, здесь должен быть победитель и проигравший. Я хочу снова увидеть бой Усика с Дюбуа, если Дэниел выиграет у Джозефа Паркера в феврале. Тайсон? Может быть, он подерется с Энтони Джошуа», — заявил он.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). «Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Украинский боксер сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF, позволив сражаться за него британцам Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа. Этот пояс в итоге перешел в руки Дюбуа.

На счету украинского спортсмена 23 победы в профессиональном боксе, в том числе 14 нокаутом, и по-прежнему ни одного поражения. Фьюри в своей карьере побеждал 34 раза (24 победы нокаутом), один раз свел бой вничью и дважды проиграл (в обоих случаях — Усику).

Ранее Фьюри назвал свое поражение от Усика рождественским подарком.