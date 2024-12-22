«Ему сделали подарок»: Фьюри о поражении от Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри после поражения от представителя Украины Александра Усика заявил, что работавшие на их поединке судьи решили сделать подарок его сопернику. Его слова передает Sport24.

«Никакого духа я в нем не заметил. Но ощутил рождественский дух, который решил сделать ему подарок от судейского столика. Ранний рождественский подарок», — заявил Фьюри.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). «Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Украинский боксер сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF, позволив сражаться за него британцам Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа. Этот пояс в итоге перешел в руки Дюбуа.

На счету украинского спортсмена 23 победы в профессиональном боксе, в том числе 14 нокаутом, и по-прежнему ни одного поражения. Фьюри в своей карьере побеждал 34 раза (24 победы нокаутом), один раз свел бой вничью и дважды проиграл (в обоих случаях — Усику).

Ранее Александр Емельяненко выиграл нокаутом первый за полтора года бой.