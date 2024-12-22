Стало известно, что сказал Фьюри после поражения от Усика

Боксер Фьюри о поражении от Усика: думал, что выиграл бой с перевесом

Британский боксер Тайсон Фьюри эмоционально отреагировал на свое поражение от представителя Украины Александра Усика. Слова, которые британец произнес сразу после объявления результатов, приводит The Mirror.

«Клянусь Богом, я думал, что выиграл этот бой с перевесом, по крайней мере, в три раунда!» — заявил Фьюри.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). «Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Украинский боксер сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF, позволив сражаться за него британцам Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа. Этот пояс в итоге перешел в руки Дюбуа.

На счету украинского спортсмена 23 победы в профессиональном боксе, в том числе 14 нокаутом, и по-прежнему ни одного поражения. Фьюри в своей карьере побеждал 34 раза (24 победы нокаутом), один раз свел бой вничью и дважды проиграл (в обоих случаях — Усику).

Ранее Фьюри назвал свое поражение от Усика рождественским подарком.