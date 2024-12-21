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«Грустно для всей Канады»: Гашек раскритиковал поездку представителей клуба НХЛ в Россию

Гашек раскритиковал поездку представителей «Монреаля» в Россию
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Илья Питалев/РИА Новости

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X раскритиковал представителей клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» за поездку в Россию для просмотра игрока СКА Ивана Демидова, который был выбран на драфте под пятым номером. Гашек выразил мнение, что сейчас плохое время для таких поездок

«Как грустно для «Монреаля» и для всей Канады. Вы понимаете, что КХЛ является огромной рекламой российских преступлений. И что тренер СКА Ротенберг является сторонником Путина. Вы понимаете, что будете нести долю ответственности за происходящее», — написал Гашек.

Гашек не раз подвергал критике руководство НХЛ за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

Ранее он обвинил НХЛ, Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) в пропаганде в пользу России, а также, что эти лиги обязаны выплатить Украине «сотни миллиардов долларов» из-за своих позиций.

Ранее Дмитрий Губерниев обвинил Гашека в маразме.

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